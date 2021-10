Rapidler Kara glänzt bei erstem Startelf-Einsatz

Beim 2:0-Auswärtssieg in der WM-Qualifikation gegen die Färöer hat vor allem ein österreichischer Teamspieler in einer wenig aufregenden Partie für Highlights gesorgt. Ercan Kara überzeugte am Samstag in seinem ersten Länderspiel von Beginn an. Der Rapidler sicherte als Mittelstürmer immer wieder Bälle, bereitete das erste ÖFB-Tor durch Konrad Laimer mustergültig vor und wurde selbst oft gefährlich, so etwa bei einem sehenswerten Lattenschuss.