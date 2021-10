Schwere Vorwürfe von Alonso: „War immer der Idiot“

Anschließend geht der Alpine-Pilot ins Detail. „Ich war in den ersten Rennen immer der Idiot, der von Leuten überholt wurde, die neben der Strecke fuhren - und nichts passierte. Auch in Österreich war das so, und da gab es beim nächsten Rennen auch keine Fragen. Aber nach dem Rennen in Sotschi kommen diese Fragen und das sagt viel aus.“