Gegen Hausmauer geprallt: Schwere Kopfverletzungen

Eine Rechtskurve im Ortsgebiet von Bad Aussee wurde für eine junge Radfahrerin am Sonntag um kurz vor zwei Uhr früh zum Verhängnis: Die aus dem Bezirk Liezen stammende Frau verlor in einer steil abfallenden Straße die Kontrolle über ihr einspuriges Fahrzeug und prallte gegen eine Hausmauer. Die 25-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt.