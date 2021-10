Alaba-Berater Pini Zahavi in Belgien angeklagt

Der bekannte Spielerberater Pini Zahavi, der unter anderem den Transfer von David Alaba zu Real Madrid gemanagt hat, ist in Belgien angeklagt worden. Dies bestätigte die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag. Details wollten die Ermittler nicht nennen. Zuvor hatte die belgische Tageszeitung „Dernière Heure/Les Sports“ berichtet, die Justiz werfe Zahavi unter anderem Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit dem belgischen Fußball-Club Royal Excel Mouscron vor.