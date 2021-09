Schmidhofer-Rücktritt: Droht neue Schlammschlacht?

Mit dem unerwarteten Rücktritt von Karl Schmidhofer hat die von Beginn an schwierige Suche nach einem Nachfolger von Peter Schröcksnadel als Präsident des Österreichischen Skiverbandes am Donnerstag eine neuerliche Wendung bekommen. Schmidhofer war erst nach turbulenten Grabenkämpfen im Mai als einziger Nachfolgekandidat für den 31 Jahre lang amtierenden Schröcksnadel bestimmt und am 19. Juni dann bei der Länderkonferenz in Villach auch gewählt worden.