Gilt an Ihrem Arbeitsplatz die 3G-Regel?

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz ist zwar wahrscheinlich, aber nicht fix - noch wird in Gesprächen mit den Sozialpartnern darüber gefeilscht. Die Entscheidung lässt auf sich warten. Nachdem Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch schon bekannt gab, dass er die Einführung für wahrscheinlich hält, bezog nun auch Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Stellung dazu. Er hält es für eine gute Idee, die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz zur Norm zu machen, da sich dadurch die Impfquote erhöhen könnte. Ob es tatsächlich etwas bringt, bleibt die Frage. Sei es eine parlamentarische Bestimmung oder nicht, an manchen Arbeitsplätzen gilt die Regel schon seit Längerem. Gilt in Ihrer Arbeitsstätte bereits die 3G-Regel? Falls nicht, sind Sie damit zufrieden oder wären Sie für die Einführung? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihren Kommentar.