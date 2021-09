Graz: Ums Stadion droht heute ein Verkehrskollaps

Nichts ging mehr, der Verkehr brach zusammen: Als vor zwei Jahren der WAC an einem frühen Donnerstagabend in Graz auf den italienischen Spitzenverein AS Roma traf, wurden die Straßen rund ums Stadion zur großen Stauzone. Beim Europa-League-Spiel SK Sturm gegen PSV Eindhoven droht heute eine Wiederholung.