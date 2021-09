Lokale, über die man spricht: Chez Bernard

Ein Wiener Hotel mit Pariser Flair - das soll das neue Hotel Motto in der Mariahilfer Straße in Wien nach dem Willen seines Betreibers Bernd Schlacher werden. Konsequenterweise heißt das zugehörige Restaurant im Dachgeschoß daher auch CHEZ BERNARD und verschreibt sich einer zeitlosen Brasserieküche - von der Tarte flambée mit Pilzen (9 €) über Terrine de Foie Gras (18 €) und das unvermeidliche Steak Tartare (18 €) bis zu einer milden, aber stimmigen Interpretation einer Bouillabaisse (18 €). Dass der Küchenchef Markus Winkler - er war zuvor im Steirereck tätig - kein Franzose ist, würde zunächst niemand vermuten, denn er bringt mit seinem Team die Pariser Klassiker so stilsicher und aromenstark auf den Tisch, als würde er sie noch von Maman und Grand-Mère kennen.