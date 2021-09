Medaillen mit Axt und Motorsäge abgeräumt

Mit Martin Weiss aus Eschenau und und Robert Leichtfried aus Lunz am See im Bezirk Scheibbs gelang Umgeher dann die zweite Silbermedaille bei den Bundesmeisterschaften in Feldkirch in Vorarlberg. Im Einzelbewerb schrammte er schrammte nur knapp an der Goldmedaille vorbei, nachdem er beim „Entasten“ einen Aststummel übersah und Punkteabzug hinnehmen musste. „Es war vielleicht ein halber Millimeter, aber ich musste schnell sein“, so der 35-Jährige.