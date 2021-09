Jennifer Aniston: „Wird Zeit für einen neuen Mann“

Kein Liebesglück in der Pandemie

Sie sei sich jedoch auch bewusst, dass es auf dem herkömmlichen Weg nicht mehr ganz so einfach ist, sich zu verlieben, so Aniston weiter. „Die Leute kommen einfach nicht mehr auf einen zu. Sie machen das einfach nicht mehr. Es ist so merkwürdig“, zeigte sie sich ein wenig enttäuscht über die neuen Dating-Gewohnheiten.