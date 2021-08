„Wurde gehackt“: Twitter-Häftling wieder online

„Ich wurde doch tatsächlich gehackt. Bzw. wurde es offenbar versucht. Verbrecher! Eingsperrt ghörts, ihr Internet Hooligans!“, schreibt der Mann, der laut eigenen Angaben in der Justizanstalt Josefstadt in Wien einsitzt. Am Mittwoch war der Account, der mittlerweile über 6000 Follower hat, plötzlich auf dem Netz verschwunden gewesen, was zu Mutmaßungen führte, dem angeblichen Häftling sei das Smartphone abgenommen worden.