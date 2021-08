„Inside JA Josefstadt“ von Twitter verschwunden

Unter dem Namen „Inside JA Josefstadt“ hatte der Mann, der laut eigener Aussage in U-Haft sitzt, hauptsächlich den Tagesablauf in dem Wiener Gefängnis geschildert: „Ich berichte, so wie es ist. Und alle, die meinen, mich darauf hinweisen zu müssen, ich sei in keinem Hotel: Danke für die Info. Ich finde es insgesamt angemessen hier, bedeutet nicht, dass man nicht doch etwas verbessern könnte im Strafvollzug. Dies kommt ja allen Beteiligten zugute.“