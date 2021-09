Rot-Wirbel: „Kapellmeister“ wehrt sich nach Kritik

Was war passiert? In der 40. Spielminute in der Partie der beiden Borussen-Teams, das Mönchengladbach am Ende mit 1:0 gewann, hatte sich Dahoud über einen Foulpfiff des Unparteiischen mit einer abfälligen Handbewegung beschwert. Aytekin zeigte dem Mittelfeldspieler dafür die zweite Gelbe Karte und schickte ihn wegen respektlosen Verhaltens unter die Dusche.