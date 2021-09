Bei diesen Firmen gibt‘s das schnellste Internet

Überprüft wurde von „Connect“ die Datenverbindung an 22 Testanschlüssen in zehn österreichischen Städten. Während des Testzeitraums vom 16. August bis 12. September 2021 wurde insgesamt 797.863 Mal gemessen, welche Datenübertragungsgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen erzielt werden. Die Auswahl der gebuchten und getesteten Tarife orientiere sich an der tatsächlichen Verteilung am Markt, unterschieden wurde zwischen regionalen und bundesweit tätigen Providern.