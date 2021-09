Proteststimmen bei Wahl: Müssen Parteien umdenken?

Die Österreichischen Parteien haben im ganzen Land Ihre Stammwähler, die bei „ihrer“ Partei treu das Kreuz machen. In Oberösterreich und Graz, wurden die Parteien aber nun mit mehr „Widerstand“ konfrontiert als zuvor. Die Proteststimmen werden immer lauter. Nun wird auch die Impfskeptiker-Partei MFG in den Oberösterreichischen Landtag einziehen. Die MFG und die FPÖ fanden in Regionen mit geringer Durchimpfungsrate mehr Anhang als andere Parteien. Müssen etablierte Parteien langsam umdenken, um Ihre Wähler nicht zu verlieren? Lassen sie uns Ihre Meinung dazu wissen! Wir freuen uns auf Ihren Kommentar!