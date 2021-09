Das sagen die Stammwähler am „Krone“-Stammtisch

Schaut euch die Leerstände in der Annenstraße an, das muss ja Gründe haben. Als ich ein Bursch war, war sie die Einkaufsstraße von Graz. Meine Tante ist mit dem Zug am Hauptbahnhof angekommen, ihre Einkaufstour war beim Kastner fertig, sie musste nicht in die Herrengasse.

Günther Mesaric, KPÖ-Stammwähler