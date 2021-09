Weltweit verbreitet: Die Koronare Herzkrankheit

Was ist die Koronare Herzkrankheit?

Dr. Franz Weidinger: „Die Koronare Herzkrankheit ist eine Erkrankung der Blutgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen. Meist kommt es dabei über die Jahre zu einer zunehmenden Verdickung bzw. Verhärtung der Gefäßwände. Auslöser ist die Ablagerung von Fett, Bindegewebe oder Kalk. In der Folge kann sich das Blutgefäß so weit verengen, dass der Blutfluss behindert und somit der Herzmuskel nicht ausreichend versorgt wird.“