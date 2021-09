„Nicht die Zeit für Steuergeschenke an Wirtschaft“

Die Arbeiterkammer wollte wissen, wer die wirtschaftliche Hauptlast der Corona-Krise trägt und hat sich deshalb die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Statistik Austria angesehen. Fazit: Verlierer seien vor allem die Arbeitnehmer, während die Unternehmen insgesamt von einer Überförderung profitiert hätten. „Jetzt ist in der laufenden Steuerreformdiskussion nicht die Zeit für Steuergeschenke an die Wirtschaft, sondern jetzt sind die Arbeitnehmer dran“, so der Appell.