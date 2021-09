Erbe soll Steuern für verstorbene Eltern zahlen

„Herzliche Gratulation an die amtierende Landesregierung, deren Bürgernähe und Hausverstand bis ins Grab reicht“, schreibt Neubauer: „So können sogar Verstorbene noch zu einem ausgeglichenen Landesbudget beitragen. Einfach genial!“ Seiner Empörung wollte er „in einem letzten Aufbäumen“ in einem kurzen Leserbrief an die „Krone“ Ausdruck geben. Wir finden den Fall aber einen Bericht wert. Kurz gesagt: Dadurch, dass die Eltern aus dem Haus in Langholzfeld, Pasching, „herausgestorben“ sind und es somit ab Jahresende 2018 leer stand, entstand sogleich die Pflicht zur Ablieferung der pauschalierten Ortstaxe, der sogenannten (landesweiten!) Freizeitwohnungsabgabe, in diesem Fall 108 € für das Jahr 2019.