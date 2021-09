Schleyer-Preis für Festspielchefin Rabl-Stadler

Die Salzburger Festspiele und ihre scheidende Präsidentin, Helga Rabl-Stadler, werden mit dem deutschen Hanns-Martin-Schleyer-Preis für das Jahr 2020 ausgezeichnet. Das teilte die Schleyer-Stiftung am Montag mit. Die Verleihung findet am 27. September in Stuttgart statt. Als Laudatorin wird die ehemalige österreichische Außenministerin Ursula Plassnik erwartet.