„Krone“-Traumhochzeit: „Einfach nur überglücklich“

Der Deutsche und die Österreicherin lernten sich über eine Sport-app kennen. „Als wir uns am Bahnhof in Salzburg zum ersten Mal trafen, wussten wir, es gibt sie, die Liebe auf den ersten Blick“, so Bettina. Ihre außergewöhnliche, wenn nicht gar filmreife Liebesgeschichte berührte die „Krone“-Leser offenbar besonders. „Als wir uns für das Gewinnspiel beworben haben, hätten wir uns nie gedacht, dass wir einmal hier stehen werden“, so Björn. Umso schöner sei es, sich nun, in diesem wundervollen Ambiente im Schloss Ernegg das Jawort zu geben.