Wie und warum Fette uns fit und schlank machen

Was sind Transfette?

Transfette sind Fette mit Transfettsäuren. Sie entstehen, wenn Öle erhitzt werden: in der Pfanne in kleinem Stil, stark in der Fritteuse oder gar bei der industriellen Herstellung von Nahrungsmitteln wie etwa Kartoffel-Chips. Transfette stecken in billiger Margarine, in raffinierten Ölen, in frittierten Nahrungsmittel und vielen erhitzten Fertigprodukten. Die Transfette zerstören Blutgefäße, fördern Herzerkrankungen und machen alt.