Deutschland: Massiver Covid-Ausbruch nach 2G-Party

Stadt Münster schließt falsche Angaben der Gäste aus

Falsche Angaben der Gäste zu ihrem Impfstatus als Erklärung schließt die Stadt nach jetzigem Stand aus. Bisher hätten keine Verstöße bei den Impfnachweisen festgestellt werden können, erklärte die Pressestelle der Stadt Münster. An den baulichen Voraussetzungen könne es auch nicht liegen: Die Lüftungsanlagen des Clubs überträfen laut Wartungsfirma sogar die Anforderungen. Und die deutliche Mehrzahl der Gäste sei mit den besonders wirksamen mRNA-Impfstoffen geimpft, teilte die Stadt mit. Partynächte in Clubs oder Discos seien somit auch mit 2G nicht infektionsfrei möglich, so Experte Salzberger. Allerdings sei keiner der Teilnehmer schwer krank geworden. Die Impfung schütze also auch da, wo eine Infektion nicht zu verhindern sei, vor schweren Verläufen.