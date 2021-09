Nervosität bei Gabalier vor Gipfelsturm

Frauenpower am Berg

Gelassenheit herrschte genau bei diesen angesprochenen Profis der Heiligenbluter Bergführer, die heuer, Corona-bedingt ein Jahr verzögert, ihr 150-jähriges Bestehen feiern: „Planänderungen sind bei uns nie das Problem, das macht unseren Job aus“, erklärte Bergführer Wolfgang Schupfer, der den Volks-Rock‘n‘Roller ans Seil nahm. Mit in der Seilschaft ist auch eine Frau: Sophie Grill. Die 22-jährige Fallschirmspringerin vom Heeressportzentrum in Rif holte erst vor wenigen Wochen in Sibirien den dritten Platz in der Juniorenwertung bei den Weltmeisterschaften. „Für mich ist der Großglockner sicher kein Spaziergang. Ich freue mich riesig auf den Berg“, sagte die 22-Jährige. Begleitet wird sie von zwei Kollegen des Hochgebirgsjägerbataillons 26 aus Spittal.