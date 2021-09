Wien hat die meisten Quarantäne-Fälle

So kritisch wie in Wien ist die Lage in den anderen Bundesländern derzeit nicht. Laut Bildungsministerium sind in Niederösterreich 94 Klassen in Quarantäne, in Salzburg lediglich eine. Aus dem Rest Österreichs sind noch gar keine Fälle bekannt. Ein ähnliches Bild zeigt auch der erste landesweite Durchgang beim Testprogramm „Alles spült“ diese Woche. Insgesamt gab es 411 positive Ergebnisse, davon hatte Wien 134, gefolgt von Oberösterreich (80) und Niederösterreich (77). Die wenigsten gab es in Vorarlberg (5) und Kärnten (6).