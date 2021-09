Tests, Quarantäne: An Schulen herrscht Chaos

Nächster Punkt: Wo sollen die geimpften K1-Personen hin, die zwar an der Schule bleiben dürfen, aber deren Klasse aufgelöst wurde? „Die Schüler müssen betreut werden. Doch ist es epidemiologisch sinnvoll, sie in andere Klassenverbände zu setzen?“, fragt Lehrervertreter Thomas Krebs. Und wie wird vorgegangen, wenn eine Schularbeit angesetzt wurde, aber zahlreiche Kinder in Quarantäne sind? „Wir wissen noch nicht einmal, wie wir die Schüler in diesem Jahr benoten“, so Krebs weiter.