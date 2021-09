Inzidenz bei 6- bis 14-Jährigen auf 340 gestiegen

Infektionen dürften - noch - aus den Ferien mitgebracht sein

Die Zahl der positiven Fälle unter den Jungen kann aber noch wenig darüber sagen, wie gut man mit den derzeit gültigen Sicherheitsmaßnahmen (Maskenpflicht abseits des Klassen- bzw. Gruppenraums, Empfehlungen zum Lüften, Handhygiene etc.) das Infektionsgeschehen an den Schulen im Griff hat. Infektionen, die in der ersten Schulwoche per Test entdeckt werden, können nämlich noch nicht in den Schulen erfolgt sein, sondern seien aus den Ferien mitgebracht, wie Volker Strenger von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde am Donnerstag gegenüber der APA betonte.