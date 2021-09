Nordmähren: Wandern bei unseren Nachbarn

Dank der günstigen Lage war Olmütz über Jahrhunderte das Zentrum Mährens. Gleich nach Prag finden sich in der Stadt an der March die meisten Baudenkmäler des Landes. Sechs Barockbrunnen (ein siebenter, der Arion-Brunnen wurde 2002 erbaut), das gotische Rathaus und die Dreifaltigkeitssäule, die eine besondere Stellung einnimmt. Wie die meisten Bauwerke der Altstadt im Barockstil erbaut, ist die Säule mit einer Höhe von 34 Metern die größte ihrer Art in Mitteleuropa. In ihrem Inneren befindet sich eine kleine Kapelle, in der schon Maria Theresia – als erste Frau - ihre Gebete sprach.