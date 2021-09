Champions League: Wechsel-Wirrwarr um Bayern-Star

Wechsel-Wirrwarr am Dienstagabend in der Champions League: Eigentlich wollte Bayern-München-Coach Julian Nagelsmann Flügelflitzer Kingsley Coman einwechseln, doch der Franzose kehrte plötzlich wieder zur Reservebank um. Hektik und Verwirrung an der Seitenlinie. Aufgrund eines Klo-Besuchs verzögerte sich der Wechsel.