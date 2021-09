Barca-Pleite: ÖFB-Juwel Demir schreibt Geschichte!

„Ich wollte es einfach genießen“

Am Dienstag wurde Demir beim Stand von 0:2 aus der Sicht von Barcelona eingewechselt. Am Ende gab es eine 0:3-Pleite gegen die Münchner. „Ich wollte es einfach genießen, weil es mein erstes Spiel im Camp Nou war und mein erstes Champions-League-Spiel“, so der Österreicher gegenüber Sky. „Ich hab es genossen, aber wir haben trotzdem verloren!“