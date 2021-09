Milan startet ohne Ibrahimovic bei CL-Comeback

AC Milan muss bei seinem Comeback in der Champions League auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der schwedische Fußball-Routinier hatte erst am Wochenende in der Serie A gegen Lazio Rom (2:0) sein Saisondebüt nach einer viermonatigen Zwangspause wegen einer Knieverletzung gegeben. Nun musste er auf die Reise nach England, wo am Mittwoch (21.00 Uhr) das Gastspiel beim FC Liverpool ansteht, wegen Achillessehnenproblemen verzichten.