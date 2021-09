Salzburg in Sevilla: Heute ist Tag der Wahrheit

Wobei die Startserie vor zwei Jahren sogar noch um eine Spur beeindruckender war. Damals konnten unter Trainer Jesse Marsch sogar die ersten zehn Spiele allesamt gewonnen werden. In jener Saison, in der die Bullen auch in der Champions League begeisterten: etwa mit einem 6:2 und einem 4:1 gegen Genk, mit der unvergessenen Aufholjagd von 0:3 auf 3:3 beim damaligen Titelverteidiger Liverpool, der letztlich nur hauchdünn mit 4:3 gewann, oder auch mit dem 1:1 in Neapel.