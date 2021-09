Lern-Apps erhalten künftig Gütesiegel

„Qualitätssicherung ist einer der Eintrittsschlüssel für Bildung im Klassenzimmer der Zukunft“, meinte OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice am Montag vor Journalisten. Gerade in letzter Zeit habe man gemerkt: „Gut gemeinte digitale Lernmaterialien waren nicht immer ganz so gut, manche waren veraltet.“