9/11: „Da fielen die Leichenteile von den Bäumen“

11. September 2001. Eine entführte Maschine, Flug United Airlines 93, stürzt bei Shanksville/Pennsylvania ab. Die Passagiere wollten die Entführer überwältigen. Sie wussten, was an diesem Tag schon bei anderen Entführungen geschehen war. „Ich war keine 20 Kilometer vom Absturzort entfernt. Ich war in Pennsylvania an der Universität. Es war das vierte Flugzeug, das wohl ins Weiße Haus oder ins Kapitol fliegen sollte“, erinnert sich Reinhard Heinisch. Der Professor für Politikwissenschaften in Salzburg besitzt auch die US-Staatsbürgerschaft und ist oft in den USA.