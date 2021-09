Darts: Österreich startet gut in Team-WM in Jena

Österreichs Duo Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez ist am Freitag erfolgreich in die Darts-Team-WM in Jena gestartet. Gegen die Philippinen setzten sich die beiden Wiener in der ersten Runde mit 5:1 klar durch, sind damit im Achtelfinale am Samstagabend neuerlich im Einsatz. Der Gegner dort ist Mitfavorit Belgien, das die letzte Freitagpartie gegen Außenseiter Griechenland mit 5:2 gewann.