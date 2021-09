Ab 18.30 Uhr: Leipzig gegen Bayern und Sabitzer

Sein Einstieg in München ist jedenfalls gelungen, anders als die seines Nachfolgers Jesse Marsch in Leipzig mit nur drei Punkten aus drei Spielen. Nagelsmann kann nun abwägen, wie er die Kräfte seiner Spieler angesichts des Champions-League-Starts nur drei Tage später mit dem Gruppen-Kracher beim FC Barcelona gut verteilt. Ob Upamecano und Sabitzer an alter Wirkungsstätte sofort auflaufen werden, verriet der Trainer nicht. Bei Sabitzer deutete Nagelsmann zum Debüt eher einen Joker-Einsatz an. Fit sind wieder Thomas Müller und Alphonso Davies.