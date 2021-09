Erneut Datenleck bei Microsofts Cloud-Dienst Azure

Microsoft hat erneut einige Kunden seiner Cloud-Computing-Plattform Azure vor einer Sicherheitslücke gewarnt, die Hackern den Zugriff auf ihre Daten ermöglicht haben könnten. Die von der IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks gemeldete Schwachstelle sei behoben worden und es lägen keine Beweise dafür vor, dass Hacker in das System eingedrungen seien, teilte das Sicherheitsteam des Softwarekonzerns in einem Blogbeitrag am Mittwoch mit.