Schwab: „Ich mag den coolen Lebensstil in den USA“

„Krone“: Was war in deinem Spiel bei den drei Finalturnieren der Korn-Ferry-Tour ausschlaggebend für die PGA-Tourcard?

Matthias Schwab: Das Training mit meinem neuen Putting-Coach Ramon Bescansa half sicher. Auch mein langes Spiel war stabil. Samstag habe ich mit dem Driver erstmals in meiner Karriere 100 Prozent der Fairways getroffen. In Summe war es ein guter Mix.