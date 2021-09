Mopedauto streift Radlerin - Grazerin im Spital

Der Fahrer des Leichtkraftfahrzeugs war gerade von der Fröhlichgasse in die Münzgrabenstraße eingebogen, als er nochmals die Fahrbahn queren und in einen Parkplatz fahren wollte. Dabei dürfte er die entgegenkommende Radlerin auf dem E-Bike „übersehen“ haben. Der Mann streifte das Fahrrad, die Dame kam zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass sie ins LKH-Univ- Klinikum Graz gebracht werden musste.