„Technische Probleme“ rund um Corona-Zahlen

Die Geduld der Österreicher punkto aktuelle Corona-Zahlen wird am Dienstag auf eine harte Probe gestellt. In aller Regel werden die tagesaktuellen Informationen rund um Infektionsgeschehen und Todesopfer im Laufe des Vormittags bekannt gegeben, am Dienstag muss man aber bereits bis in den Nachmittag hinein ausharren. Seitens des Gesundheitsministeriums wurden lediglich „technische Probleme“ als Grund angeführt.