Pkw rutschte Böschung hinab und krachte gegen Baum

Auf der Planailandesstraße in der Steiermark (Bezirk Liezen) rutschte am Samstag ein Pkw eine steile Böschung hinab und wurde von einem Baum gestoppt. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen.
Am Samstagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Untertal-Rohrmoos und Schladming zu einem Verkehrsunfall auf der L724 Planailandesstraße (Bezirk Liezen) alarmiert. Ein Pkw ist über eine steile Böschung gerutscht und wurde erst von einem Baum gestoppt.
Entgegen der Erstmeldung war glücklicherweise niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Die Insassen des Pkw waren dennoch leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Schladming gebracht.
Firma mit Kran angerückt
Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich dann etwas schwieriger. Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, musste die Firma Arzbacher aus Schladming mit einem Kran anrücken. Die Feuerwehrleute unterstützten bei der Bergung und stellten den Brandschutz sicher.
Die Feuerwehren Untertal-Rohrmoos und Schladming standen mit insgesamt 34 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren die Polizei und das Rote Kreuz sowie das Bergeunternehmen Arzbacher vor Ort.
