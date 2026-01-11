Deutsche Tourengeher im Schneetreiben verirrt

Bereits um 9 Uhr am Vormittag waren die beiden Männer im Alter von 33 und 49 Jahren aus dem Raum München vom sogenannten Langen Grund in der Kelchsau aus zur Skitour aufgebrochen. Es sollte in Richtung Bärentalkopf gehen. „Da aufgrund der Neuschneemengen die Aufstiegsspuren auf den Bärentalkopf aber nicht mehr sichtbar waren, entschieden sie sich, den Aufstiegsspuren in Richtung Pallspitze zu folgen“, berichtete die Polizei.