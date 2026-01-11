Deutsche Tourengeher im Schneetreiben verirrt

Kräftiger Schneefall, dichter Nebel – widrige Bedingungen wurden am Samstag zwei deutschen Skitourengehern im Tiroler Unterland zum Verhängnis. Das Duo, das sich verirrt hatte, stieg immer noch weiter auf – und konnte letztlich nicht mehr zurück ins Tal abfahren. Bei Einbruch der Dunkelheit setzten die Männer schließlich einen Notruf ab.
Bereits um 9 Uhr am Vormittag waren die beiden Männer im Alter von 33 und 49 Jahren aus dem Raum München vom sogenannten Langen Grund in der Kelchsau aus zur Skitour aufgebrochen. Es sollte in Richtung Bärentalkopf gehen. „Da aufgrund der Neuschneemengen die Aufstiegsspuren auf den Bärentalkopf aber nicht mehr sichtbar waren, entschieden sie sich, den Aufstiegsspuren in Richtung Pallspitze zu folgen“, berichtete die Polizei.
Wegen des dichten Nebels und des andauernden Schneefalls verloren die beiden Alpinisten die Orientierung.
Die Polizei
Notruf am späten Nachmittag abgesetzt
Diese erreichten sie jedoch erst gegen 15 Uhr. „Wegen des dichten Nebels und des andauernden Schneefalls verloren die beiden Alpinisten die Orientierung und sie konnten nicht mehr über die beabsichtigte Strecke abfahren“, so die Ermittler weiter. Gegen 17 Uhr wussten die Männer keinen anderen Ausweg mehr – sie setzten einen Notruf ab.
Großes Aufatmen erst gegen 20.30 Uhr
Die alarmierte Bergrettung Hopfgarten konnte die beiden Tourengeher schließlich orten und gemeinsam mit Kräften der Alpinpolizei zu den Deutschen aufsteigen. Kurz vor 20.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte bei dem Duo ein. „Die Alpinisten wurden dann bei der Abfahrt unterstützt und mittels Geländefahrzeug der Bergrettung zu ihrem Ausgangspunkt gebracht.“
Rechnung für Einsatz blüht
Dank ihrer guten Ausrüstung kamen die Deutschen zumindest mit dem Schrecken davon – sie blieben unverletzt. Den Einsatz werden sie aber wohl zahlen müssen, sofern die Kosten nicht von einer Versicherung übernommen werden.
