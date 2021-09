Wanderinnen in Bergnot mittels Taubergung gerettet

Der Polizeihubschrauber rückte aus - die Wanderinnen konnten mittels Taubergung gerettet und zum Zwischenlandeplatz in Gstatterboden geflogen werden. Beide blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die Bergrettung Admont (fünf Mann) und die Alpinpolizei Liezen waren in Gstatterboden in Bereitschaft.