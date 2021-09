Fast 40 Jahre im Koma: Jean-Pierre Adams ist tot

1982 ist Jean-Pierre Adams bei einer Routine-Operation am Knie ins Koma gefallen. Nun ist der 22-fache französische Fußball-Teamspieler im Alter von 73 Jahren im Universitätsklinikum in Nimes gestorben. In der Nationalmannschaft bildete der „Schwarze Felsen“, wie er damals genannt wurde, zusammen mit Marius Tresor ein Abwehrbollwerk.