Mehrere Verletzte nach Fan-Massenschlägerei

Nach einem Fußballspiel in Russland ist es in der Stadt Twer unweit von Moskau zu einer Massenschlägerei zwischen Fans von Spartak Moskau und Zenit St. Petersburg gekommen. Mehr als 60 Menschen seien darin verwickelt gewesen, meldete die Staatsagentur Tass in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Mindestens sieben Beteiligte seien bei den Auseinandersetzungen verletzt worden. Ein Fan erlitt demnach eine Wirbelsäulen-Blessur.