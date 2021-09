US Open: Muguruza, Halep und Krejcikova weiter

Die Spanierin Garbine Muguruza ist am Freitag bei den Tennis-US-Open mit einem Sieg im Duell zweier ehemaliger Weltranglistenersten in das Achtelfinale eingezogen. Die Nummer neun des Grand-Slam-Turniers besiegte die Weißrussin Viktoria Asarenka (18) 6:4,3:6,6:2. Ebenfalls an der Ranking-Spitze war schon Simona Halep gestanden. Die auf Position zwölf eingestufte Rumänin kam mit einem 7:6(11),4:6,6:3 gegen die Kasachin Jelena Rybakina (19) ebenso in die Runde der letzten 16.