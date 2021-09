Grillitsch bedauert abgesagten Italien-Transfer!

Florian Grillitsch hat in den vergangenen Wochen als heißer Kandidat für einen Wechsel in die Serie A gegolten. Mehrere italienische Clubs, darunter angeblich auch AC Milan, zeigten Interesse am österreichischen Fußball-Teamspieler. Allerdings kam es zu keiner Einigung und Grillitsch bleibt bis zum Ende seines Vertrags im Sommer 2022 bei der TSG 1899 Hoffenheim - zu seinem Leidwesen, wie der Niederösterreicher am Donnerstag in Chisinau berichtete.