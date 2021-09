WM-Quali: Brasilien-Duo kehrt nach Russland zurück

Malcolm und Claudinho waren erst am Freitag zusammen mit sieben weiteren Spielern von Brasiliens Trainer Tite berufen worden. Ebenfalls neun waren zuvor von dem England-Veto betroffen. Brasilien trifft in der Südamerika-Qualifikation in Santiago de Chile am (heutigen) Donnerstag auf Chile, am Sonntag in Sao Paulo auf Argentinien und in Recife am nächsten Donnerstag auf Peru. Der Klassiker gegen Argentinien war wegen der Corona-Pandemie im März verschoben worden.