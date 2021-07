BMW lässt Anmeldung zur Kurzarbeit in der Lade

Am 7. Juli hatten sich die Verantwortlichen des BMW-Werks in Steyr, Betriebsrat, Gewerkschaft und Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice getroffen, um eine Lösung für die angespannte Situation in der Produktion des Standorts zu finden. Am Ende des Gipfels waren die Weichen für einen Kurzarbeitsantrag gestellt. Gestern hätte die Phase beginnen können, in der die Beschäftigten weniger arbeiten und auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen