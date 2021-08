Rasen in der Kritik: Ärger bei Rapids EL-Gegner

Rapid gastiert in der zweiten Runde der Europa-League-Gruppe H am 30. September bei West Ham, „das Rückspiel“ in Wien ist für 25. November angesetzt. Ihre nächste Partie haben die Londoner nach der Länderspielpause am 11. September auswärts gegen den Ralph-Hasenhüttl-Klub Southampton. Der Rasen des London Stadium erhält nun also - zumindest was West-Ham-Spiele betrifft - etwas Schonung.